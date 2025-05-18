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الصحة: المستشفى الإندونيسي خرج عن الخدمة وجميع مستشفيات الشمال متوقفة

18 مايو 2025 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن تكثيف الاحتلال حصاره للمستشفى الإندونيسي بالتغطية النارية ومنع وصول المرضى والطواقم والإمدادات الطبية، أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه بعد تدمير مستشفى بيت حانون، ومستشفى كمال عدوان، وإخراج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة، تصبح جميع المستشفيات العامة في محافظة شمال قطاع غزة خارج الخدمة بشكل كامل.

وفجر اليوم، حاصر جيش الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي قطاع غزة بالطائرات المسيرة واستهدف محيطه بالرصاص.

وأكد مدير المستشفى، مروان السلطان، في بيان، أن "الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي بالطائرات المسيرة ويطلق الرصاص على كل من يتحرك" في محيطه، مضيفا أن طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت بالرصاص قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وأشار إلى إصابة أحد المرضى برصاص الاحتلال الحي؛ وذكر أن الأطباء لم يستطيعوا إكمال عملية جراحية "بسبب خطورة الوضع".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال يكثف من استهداف ومحاصرة المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم. ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بعد أيام من إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان صدر عنها صباح اليوم، إلى حالة من الذعر والإرباك بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية بالمستشفى الإندونيسي بسبب حصار واستهداف جيش الاحتلال له، "ما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة".

أفادت بأن "محاصرة المستشفى تمنع وصول الجرحى مع تزايد ما يتعرض له شمال قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين". وذكرت أن اثنين من المرضى أصيبا في أثناء محاولتهما الخروج من المستشفى.

شددت الوزارة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يُكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة".  وناشدت الوزارة كافة الجهات المعنية للتدخل العاجل وتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شمال غزة #المستشفى الإندونيسي #حرب الإبادة

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