السفارة الأميركية في طرابلس تنفي وجود خطة لنقل أهالي غزة إلى ليبيا

نفت السفارة الأميركية في طرابلس صحة التقارير الصحافية التي تحدثت عن خطة أميركية لنقل مليون شخص من أهالي غزة لتوطينهم في ليبيا.، مؤكدة أن "التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا غير صحيح".

وأرفقت السفارة مع تعليقها في بيان مقتضب ليل السبت، منشوراً لشبكة "إن بي سي نيوز" على منصة "إكس" يقول: "لم ترد وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي (الأميركيين) على طلبات متكررة للتعليق قبل نشر هذا المقال.

وبعد النشر، قال متحدث للشبكة وفق ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس": "هذه التقارير غير صحيحة". وتابع المتحدث: "الوضع على الأرض غير قابل لتطبيق خطة مثل هذه. لم تُناقَش خطة كهذه وهي غير منطقية".

وجاء نفي السفارة بعدما نقلت "إن بي سي نيوز"، أول من أمس الجمعة، عن خمسة أشخاص مطّلعين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل نحو مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا، مضيفة أن "الخطة قيد الدراسة، وناقشتها الإدارة مع القيادة الليبية" من دون أن تحدد مع أي من السلطتين في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أو حكومة مجلس النواب في بنغازي.

وزعم التقرير إلى أنه "في مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، من المحتمل أن تفرج الإدارة الأميركية عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية التي جمدتها الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات" مقابل إعادة توطين الفلسطينيين في ليبيا.

وعلى الرغم من عدم صدور أي تعليق من حكومتي ليبيا على تقرير القناة الأميركية، إلا أنهما سبق أن رفضتا الأمر في غضون تعليقهما على تقارير إعلامية بالخصوص، وأكدتا رفضهما بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين لأي سبب كان من أراضيهم.

وطرح الرئيس الأميركي في يناير/ كانون الثاني الماضي فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ولقيت الفكرة رفضاً كاملاً من مصر والأردن، وهما الدولتان اللتان اقترحهما في البداية لمساعي نقل سكان غزة الذين تواصل إسرائيل حصارهم وقصفهم وتجويعهم. ولاحقاً، اقترح إمكانية نقلهم إلى دول أخرى.

المصدر / وكالات