عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية من قبل مستوطنين تحت حماية الاحتلال، في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني، وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وصعدت ما تُعرف بـ"جماعات الهيكل" في الآونة الأخيرة من تحركاتها التحريضية سعيا لتكثيف وتوسيع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وتصاعدت الدعوات لزيادة الرباط وحماية المسجد الأقصى من المخاطر المتزايدة بحقه، في ظل تضييقات قوات الاحتلال على المصلين والفلسطينيين وتسهيلاتها لاقتحامات المستوطنين الذين حاولوا الاثنين الماضي، تهريب خروف صغير إلى داخل المسجد، بهدف ذبحه في ساحاته، في واحدة من الطقوس التلمودية لذبح قرابين حيونية في المسجد إحياء لما يسمى "عيد الفصح العبري".

المصدر / فلسطين أون لاين