القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون بصاروخين باليستيين

أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التي تديرها جماعة أنصار الله في اليمن يحيى سريع، اليوم الأحد، استهداف مطار بن غوريون بصاروخين باليستيين، وذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وقال سريع في بيان: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللّد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيّين أحدهما فرط صوتيّ نوع فلسطين 2 والآخر ذو الفقار، وقد حققَت العملية هدفَها بنجاح". كما أعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد المطار بمسيّرة صباح أمس.

وكان نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثيين نصر الدين عامر قد قال: "مطار اللد (بن غوريون) وجميع المطارات في فلسطين المحتلة غير آمنة ومفروض عليها حظر جوي بقرار يمني على خلفية التصعيد في غزة والعدوان على اليمن".

وأضاف في منشور على حسابه بمنصة "إكس" عقب إطلاق الصاروخ: "عملياتنا لن تتوقف وستتصاعد... حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة".

وتابع: "على جميع شركات الطيران العالمية، للحفاظ على سلامتها وسلامة ركابها، التوقف تماماً عن الذهاب إلى هذه المطارات، وخيراً فعلت الشركات التي توقفت عن الذهاب إلى هناك".

وأعلن جيش الاحتلال، الجمعة الماضية، شن غارات على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن، بعد أيام من تحذيرات بإخلائهما في أعقاب تكثيف الحوثيين هجماتهم ضد إسرائيل، فيما توعّد وزير جيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، بملاحقة زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي وقتله.

كما توعّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمزيد من الضربات في اليمن، وقال نتنياهو في بيان مصوّر: "لسنا مستعدين للوقوف مكتوفي الأيدي وترك الحوثيين يهاجموننا. سنضربهم بقوة أكبر، بما في ذلك قيادتهم وجميع البنى التحتية التي تسمح لهم بضربنا".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني، إن أكثر من عشر مقاتلات حربية شاركت في الهجوم على ميناءي الحديدة والصليف أول من أمس الجمعة، إضافة إلى استخدام عشرات الذخائر.

وأكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه هاجم بُنى تحتية تابعة للحوثيين في ميناءَي الحديدة والصليف، زاعماً أن الموانئ تُستخدم لنقل وسائل قتالية، وأشار إلى أن الهجمات تضاف إلى ضربات سابقة نفذها جيش الاحتلال في مطار صنعاء المركزي الأسبوع الماضي وضربات أخرى استهدفت هذه الموانئ.

المصدر / فلسطين أون لاين