استشهاد لاعب نادي اتحاد دير البلح محمد أبو لبدة

غزة/مؤمن الكحلوت:

استشهد اللاعب محمد أبو لبدة حارس مرمى فريق نادي اتحاد دير البلح لكرة القدم، الناشط في دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف منزله، ليرتقي برفقة شهيدا رفقة زوجته وأبنائه.

ولعب أبو لبدة "38" عاما، في صفوف فريق نادي الصلاح الرياضي من قبل، ودافع عن شباك النادي لأكثر من 10 سنوات قبل أن ينتقل لفريق اتحاد دير البلح.

وفقد نادي اتحاد دير البلح لاعبه الثالث في حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، حيث سبقه استشهاد محمود دواس وبهاء بركة، بالاضافة للمدرب هاني المصدر، وعضو مجلس الإدارة خالد بشير.

ونعى نادي اتحاد دير البلح لاعبه أبو لبدة، وقال إنه فقد أحد لاعبي فريق كرة القدم بالنادي الذي قاده للصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.

المصدر / فلسطين أون لاين