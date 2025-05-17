حماس تُرحب بمخرجات قمة بغداد وتدعو لترجمة المواقف إلى خطوات عملية

رحّبت حركة حماس، بمخرجات القمة العربية الـ 34 المنعقدة في العاصمة العراقية "بغداد". مُثمّنة ما ورد في البيان الختامي من إدانة واضحة للعدوان العسكري على غزة والمطالبة بوقفه فوراً.

وقالت حركة "حماس" في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إنها تُثمن المواقف التي عبّر عنها القادة العرب، في كلماتهم التي طالبت بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، والوقف الفوري للعدوان، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات.

وأشادت بالرفض العربي القاطع لتهجير وتجويع الشعب الفلسطيني، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت "حماس" إلى ترجمة هذه المواقف المهمّة إلى خطوات عملية ملموسة، عبر إجراءات وآليات عاجلة لوقف العدوان والمجازر ورفع الحصار عن غزة.

وطالبت بتفعيل خطة التعافي العربي الإسلامي، وصندوق إعادة إعمار غزة، ورعاية الأيتام والجرحى، وتنفيذ مقررات القمة العربية الإسلامية في الرياض (نوفمبر 2023) التي دعت لكسر الحصار وإدخال المساعدات.

وجددت حركة "حماس"، دعمها لأي دعوة مسؤولة لوحدة وطنية فلسطينية قائمة على مشروع تحرري جامع، يُعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ويحقق تطلعاته في الحرية والعودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين