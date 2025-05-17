استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بروقين

استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بلدة بروقين غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نائل سامي سمارة (36 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة بروقين غرب سلفيت، وأن قوات الاحتلال احتجزت جثمانه.

ووفق شهود، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على سمارة، مساء اليوم السبت، في بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت، ما أدى إلى إصابته بجروح، قبل أن تعتقله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب في منطقة “البلاطة” ببلدة بروقين، ما أدى إصابته بجروح لم تعرف طبيعتها، قبل أن تعتقله وهو مصاب.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام، واحتجاز العشرات من المواطنين.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المشدد على بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت بشمال الضفة الغربية، لليوم الرابع على التوالي إذ تمنع الدخول والخروج وإدخال المواد الغذائية للبلدتين، مع مداهمات للمنازل وتخريب محتوياتها وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

ويأتي الحصار الإسرائيلي للبلدتين عقب عملية إطلاق نار وقعت الأربعاء الماضي، وأدت إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية، تعالت بعدها الأصواب الإسرائيلية اليمينية بإنتهاج فعل عسكري مماثل لما يجري من حرب إبادة في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين