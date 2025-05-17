سرايا القدس توثق سيطرتها على طائرة مُسيرة إستراتيجية

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها لإسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سوبر هيرون" التابعة لـ"السرب 200″ أثناء تحليقها في مدينة غزة.

وجاء في مقطع فيديو السرايا "خلال عملية نوعية تمكن مجاهدونا -صباح الجمعة (2025/5/9)- ولأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني من إسقاط طائرة "سوبر هيرون" الإستراتيجية المذخرة بالوسائط النارية المناسبة".

وعرضت السرايا معلومات عن طائرة الاستطلاع التي أسقطها مقاتلوها، حيث يبلغ طولها 9 أمتار وعرضها 17 مترا، ومدة تحليقها 48 ساعة، أما حمولة الطائرة فتقدر بـ450 كيلوغراما.

والقاعدة الأرضية لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية هي "كيبوتس بلماخيم".

ووفق المشاهد، فإن من أبرز مميزات طائرة الاستطلاع: الرصد والمراقبة والاستطلاع الإستراتيجي، كما أنها مجهزة بأنظمة نقل معلومات فورية وعدة رادارات.

ويمكن للطائرة الإسرائيلية العودة بشكل آلي إلى المحطة الأرضية عند انقطاع الاتصال، ولها القدرة على التشويش واعتراض الاتصالات اللاسلكية، كما أنها متصلة بالأقمار الصناعية، ومجهزة بكاميرات ليلية ونهارية وحرارية ومجسات إلكترونية حساسة.

وتعتبر طائرة الاستطلاع الإسرائيلية التي أسقطها مقاتلو سرايا القدس أكثر تطورا من أجيال "هيرون" السابقة، كما أوردت السرايا.

وعرضت السرايا في نهاية مقطع الفيديو مشاهد لحطام الطائرة الإسرائيلية بعد إسقاطها والسيطرة عليها.

وكانت سرايا القدس بثت قبل أيام مشاهد من سيطرة مقاتليها على مسيّرة إسرائيلية في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأوضحت السرايا أن المسيّرة الإسرائيلية من نوع "ماتريس 350 آر تي كيه"، وقالت إن عملية السيطرة تمت خلال تنفيذها مهام استخباراتية.

المصدر / فلسطين أون لاين