الاحتلال يقتحم بلدة قبلان ويشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة قبلان جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، فيما شددت إجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وأجرت جولة استفزازية في شوارعها، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس. وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال عرقلت حركة المواطنين عند الحواجز العسكرية (المربعة، بيت فوريك، دير شرف، عورتا، صرة) المحيطة بمدينة نابلس، ما أدى لأزمات مرورية خانقة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 967 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين