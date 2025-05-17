حماس تدعو لتصعيد المواجهة الشعبية لمواجهة جرائم المستوطنين

دعا القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، لتصعيد المواجهة والتصدي لجرائم المستوطنين المتصاعدة بحق بلدات وقرى ومنازل وأراضي الضفة الغربية.

وقال شديد في تصريح صحفي اليوم السبت، أن جماعات المستوطنين المتطرفين والمدججين بالسلاح يواصلون عدوانهم على مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وهاجم مستوطنون اليوم السبت، سهل رامين شرق مدينة طولكرم وأشعلوا النار فيه، في حين أحرق آخرون محاصيل زراعية في ترمسعيا وأبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأكد شديد أن عصابات المستوطنين تنفذ جرائمها بدعم من جيش الاحتلال وتحت غطاء حكومي صهيوني متطرف، يوفر لها الدعم والحماية في تنفيذ اعتداءاتها الإجرامية.

وبيّن أن تصاعد هجمات مليشيات المستوطنين بالضفة الغربية هو استمرار لمجازر الإبادة بحق شعبنا في أماكن تواجده كافة، ومواصلة للنهج التهويدي الاستئصالي الذي تتبناه حكومة الاحتلال تنفيذاً لمخطط الضم.

وشدد على ضرورة ردع المستوطنين في الضفة الغربية والوقوف صفًا واحدًا أمام تغولهم وجرائمهم، وإفشال مخططات حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى لتهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم وقراهم وخاصة القريبة من المستوطنات.

وجدد شديد التأكيد أن هجمات المستوطنين المتطرفين وبإسناد حكومتهم الفاشية، "لن تدفع شعبنا للتنازل أو التزحزح عن أرضه وحقوقه، بل لمزيد من الصمود والثبات، ودافعاً لمزيد من التحدي والمواجهة، والتمسك بخيار المقاومة".

ودعا كافة الفصائل والقوى والحراكات وكل من يحمل السلاح في محافظات الضفة الغربية، لصد تلك الهجمات الإرهابية، والتوحد لمواجهة جرائم الاحتلال وردع المستوطنين وصد عدوانهم عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين