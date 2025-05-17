إصابة 3 مواطنين في نابلس بهجمات للمستوطنين

أصيب 3 فلسطينيين برضوض، اليوم السبت، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم، قرب بلدة سبسطية، شمال مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن "مستوطنين إسرائيليين هاجموا أهالي البلدة عندما كانوا يحاولون إخماد حريق نشب في محاصيل قمح في الأراضي المحيطة بالبلدة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".

وأفاد عازم بأن المستوطنين اعتدوا بالضرب على ثلاثة شبان، وأصابوهم برضوض، حيث تم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وبيّن أن الحريق اندلع في الأراضي بين بلدتي سبسطية ورامين، شمال نابلس، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع طواقم الدفاع المدني الفلسطينية من دخول المنطقة لإخماده.

وتعد هذه الواقعة أحدث الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين تحت أعين الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لمحتلة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 967 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين