جماعة أنصار الله تعلن استئناف الرحلات التجارية بمطار صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم السبت، استئناف الرحلات التجارية في مطار صنعاء الدولي، بعد تعليقها 10 أيام جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار.

وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، إن "مطار صنعاء الدولي استأنف اليوم رحلاته المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية عقب توقف دام عشرة أيام، نتيجة تعرضه لعدوان إسرائيلي سافر".

وأضافت أن "رحلة للخطوط الجوية اليمنية قدمت إلى مطار صنعاء من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، وعلى متنها 138 مسافرا، وغادرت نفس الطائرة مطار صنعاء وعلى متنها نحو 144 مسافرا باتجاه العاصمة عمّان".

ونقلت الوكالة عن يحيى السياني نائب وزير النقل والأشغال العامة في الحكومة اليمنية (غير معترف بها دوليا) إن "استئناف الرحلات الجوية رسالة بصمود وثبات اليمن في وجه العدوان الغاشم".

وأضاف أن "مطار صنعاء يعمل بكامل طاقته الفنية والتشغيلية، ويوفر الخدمات الملاحية والأرضية وفق المعايير الدولية المعتمدة من منظمة (الطيران المدني الدولي) الإيكاو".

والخميس، استؤنفت الرحلات الإنسانية عبر مطار صنعاء الدولي، إذ أعلنت الجماعة إقلاع وهبوط 10 رحلات تابعة للأمم المتحدة.

وفي 7 مايو/ أيار الجاري، أعلنت جماعة أنصار الله توقف الرحلات الأممية والإنسانية عبر مطار صنعاء الدولي جراء تعرضه لغارات إسرائيلية.

وفي 6 من الشهر ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات واسعة على العاصمة اليمنية شملت "مطار صنعاء الدولي" ومحطات كهرباء مركزية ومصنعا للأسمنت بعد يوم من إعلانه تدمير ميناء الحديدة غرب البلاد بسلسلة غارات.

وقالت جماعة أنصار الله في بيانات سابقة، إن الغارات الإسرائيلية ألحقت "دمارا كبيرا" في مطار صنعاء، وأدت إلى تعطيله بشكل كامل، بما في ذلك الرحلات الأممية والإنسانية، مقدرة الخسائر الناجمة عن القصف بنحو نصف مليار دولار.

وجاءت الغارات بعد يومين من استهداف الجماعة مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي ما تسبب في إصابة 8 أشخاص وفرار الملايين إلى الملاجئ.

المصدر / الأناضول