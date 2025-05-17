عباس يغفو خلال كلمة الرئيس المصري في قمة بغداد

في مشهد أثار الاستغراب داخل قاعة القمة العربية الـ34 في بغداد، ظهر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غير مكترث بخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بل بدا عليه النعاس أثناء الكلمة التي وُصفت بأنها من بين الأقوى في القمة من حيث لهجتها ومضامينها بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبينما كانت الكاميرات ترصد اهتمام الحضور العربي بخطاب السيسي، التُقطت صور لعباس وهو يبدو غارقًا في النوم أو غير متفاعل، في موقف اعتبره مراقبون دلالة على برود في الاهتمام بما يتعلق في القرارات الخاصة بغزة.

الرئيس المصري، في كلمته، شنّ هجومًا لاذعًا على (إسرائيل)، متهمًا إياها باستخدام آلة حرب "لم تترك طفلًا ولا شيخًا إلا واستهدفته"، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال تمارس القتل والتهجير في الضفة الغربية، بالتوازي مع استخدامها للجوع والحرمان كسلاح ضد سكان قطاع غزة المحاصر.

وقال السيسي إن مصر تواصل، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، جهود الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، معتبرًا أن "قيام دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف التي تعصف بالمنطقة".

وفي دعوة لخطوة عملية، أعلن الرئيس المصري نية بلاده تنظيم مؤتمر دولي لإعمار قطاع غزة فور توقف العدوان، كما شدد على أن أي تطبيع بين إسرائيل والدول العربية "لن يؤدي إلى سلام حقيقي ما لم تُقم دولة فلسطينية مستقلة".

ورغم إشادة السيسي بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السعي إلى اتفاق تهدئة سابق، أشار إلى أن تلك الجهود لم تصمد أمام ما وصفه بـ"العدوان المتجدد"، مطالبًا ترامب بمواصلة الدفع نحو حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

ورأى مراقبون أن نوم عباس في القمة العربية، لا يخرج عن حالة الثبات العميق للسلطة وقيادتها منذ أكثر من عام ونصف تجاه الإبادة الجارية في قطاع غزة، حيث تلتزم الصمت وتحارب أي نشاط ميداني للمواطنين للتعبير عن تضامنهم مع القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين