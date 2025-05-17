كتائب القسام توقع قوة صهيونية شرق الشجاعية بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اشتباك مجاهديها مع قوة صهيونية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت الكتائب في تغريدة على حسابها الرسمي في تلغرام اليوم السبت: "بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهدونا الاشتباك المباشر بالأسلحة الرشاشة مع قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل في شارع النزاز شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

ووفق الكتائب فإن مجاهديها رصدوا إصابة ومقتل جنديين من أفراد القوة المستهدفة بتاريخ 12-05-2025م.

وتخوض كتائب القسام اشتباكات شبه يومية مع جنود وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمناطق قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين