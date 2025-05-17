برلماني إيطالي يتهم "ميلوني" في جلسة علنية بالنفاق والتستر على إبادة غزة

شهد البرلمان الإيطالي مشادة حادة، بعدما وجّه النائب أنجيلو بونيلي انتقادات لاذعة لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، متهماً إياها بالنفاق والصمت المخزي تجاه ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" في غزة.

وفي خطاب حاد اللهجة، قال بونيلي: "أعلم أنكِ في موقف صعب، لكن اليوم كنتِ منافقة بعمق، ولم تملكي الشجاعة لإدانة ما يراه العالم كله". وأضاف بغضب: "يجب أن تخجلي أمام الشعب الإيطالي. أنا مصدوم ومشمئز من هذا النفاق."

وهاجم البرلماني الإيطالي موقف ميلوني من حكومة بنيامين نتنياهو، قائلاً: "لم تملكي حتى الجرأة لإدانة وزرائه، رغم كل ما يجري من قتل ودمار". وتابع متسائلاً: "كيف تشعرين كأم وأنتِ تشاهدين مقتل 18 ألف طفل؟"

تصريحات بونيلي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الإيطالية، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي إزاء الموقف الرسمي من الحرب في غزة، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين على مواقفهم المتخاذلة.

المصدر / فلسطين أون لاين