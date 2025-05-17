"لأول مرة".. مايكروسوفت تعترف بتقديم مُساعَدة للاحتلال من أجل استعادة الأسرى

اعترفت شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت لأول مرة أنها استأجرت شركة خارجية للتحقيق فيما إذا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم خدماتها السحابية والذكاء الاصطناعي ـ"لإيذاء المدنيين في قطاع غزة"، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي قام بها موظفون ونشطاء مناهضون لـ"إسرائيل".

وجاءت الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها الشركة في أعقاب الكشف الذي نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية عن العلاقات بين مايكروسوفت ومسؤولي الأمن الإسرائيليين، بينما جاء في بيان رسمي أصدرته الشركة : "لم نعثر على أي دليل على استخدام تقنيات مايكروسوفت أزور - Azure والذكاء الاصطناعي لإيذاء المدنيين في الصراع بغزة".

وأكدت الشركة أن التحقيق شمل مقابلات مع عشرات الموظفين وفحص وثائق داخلية، لكنها لم تكشف عن هوية الشركة الخارجية التي أجرت التحقيق.

وأكدت شركة مايكروسوفت للمرة الأولى أنها قدمت "مساعدة طارئة" للحكومة الإسرائيلية بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بهدف "دعم الجهود الرامية إلى إنقاذ الأسرى من الناحية التكنولوجية".

وبحسب الشركة، فقد تم تقديم المساعدة تحت إشراف دقيق، حيث تمت مراجعة كل طلب على حدة، و"تمت الموافقة على بعضها ورفض بعضها الآخر"، وبطريقة تراعي حماية خصوصية وحقوق مواطني غزة.

وأوضحت شركة مايكروسوفت أن وزارة الحرب "الإسرائيلية" تتلقى بالفعل خدمات مهنية منها، بما في ذلك البرمجيات والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، ولكن هذه "علاقة تجارية قياسية".

وأضافت الشركة أن استخدام تقنياتها مطلوب للامتثال لقواعد الأخلاقيات وسياسة الاستخدام التي تحظر التسبب في الضرر.

وقالت الشركة في بيانها: "تستخدم الجيوش عادة برامج أو أنظمة مخصصة تم تطويرها من قبل بائعي الأمن"، مؤكدة أنها "لا تستطيع معرفة كيف يتم استخدام تكنولوجيتها بالفعل على الخوادم الخاصة أو في البيئات المحلية".

وبعبارة أخرى، تدّعي مايكروسوفت بأنها "لا تملك السيطرة الكاملة على استخدام برامجها بعد شرائها".

ونتيجة لذلك، فإن حملة "لا لأزور للفصل العنصري"، التي قادت الاحتجاج ضد الشركة، تضم موظفين سابقين وحاليين يتهمون مايكروسوفت بالتعاون مع "إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب".

وقال أحد الناشطين الرئيسيين، واسمه حسام نصر، إن بيان الشركة "مليء بالتناقضات والأكاذيب"، مضيفاً أن مايكروسوفت "لم تذكر كلمة "فلسطينيين ولو مرة واحدة".

ووصلت التوترات إلى ذروتها عندما قاطع اثنان من الموظفين السابقين خطابات ألقاها مسؤولون تنفيذيون في الشركة خلال احتفالات مايكروسوفت بالذكرى الخمسين لتأسيسها ، وتم طردهما بعد بضعة أيام.

ويواصل الناشطون المطالبة بوقف كل أشكال التعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والكشف عن العلاقات الكاملة للشركة مع الحكومة الإسرائيلية.

ولم تنف شركة مايكروسوفت التقارير التي تتحدث عن أنها قدمت لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" 19 ألف ساعة من الخدمات الهندسية والاستشارية، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار.

ولم تتطرق الشركة أيضًا إلى الادعاءات المتعلقة باستخدام تقنية OpenAI لترجمة النصوص والتسجيلات الصوتية.

بالنسبة لعملاق التكنولوجيا، فإن الاعتراف بالتحقيق والكشف عن "المساعدة في إنقاذ الأسرى" يشكلان خطوة غير عادية، بينما عادة ما تتجنب شركات التكنولوجيا الأميركية الرد علنا على الادعاءات السياسية الحساسة من هذا النوع، خوفاً من الإضرار بأعمالها وصورتها.

المصدر / وكالات