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الصّحة بغزّة: 153 شهيدًا و459 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

17 مايو 2025 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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الصّحة بغزّة: 153 شهيدًا و459 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 153 شهيدًا ( منهم 7 شهداء انتشال)، و 459 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزّة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,131 شهيدًا، 8,632 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 53,272 شهيدًا و 120,673 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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