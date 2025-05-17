اليونسيف: أكثر من 950 طفلًا قتلوا بغزة خلال شهرين 45 منهم في يومين

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تحذيرًا شديد اللهجة بشأن تصاعد المأساة الإنسانية التي يعيشها الأطفال في قطاع غزة، في ظل استمرار القصف وغياب أي ملاذ آمن.

ففي بيان صدر السبت، أعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال، حيث سقط ما لا يقل عن 45 طفلًا خلال اليومين الماضيين فقط، فيما تجاوز عدد القتلى من الأطفال خلال الشهرين الأخيرين حاجز الـ950.

ووصفت اليونيسف الوضع في غزة بأنه كارثي بكل المقاييس، مشيرة إلى أن الأطفال هناك محاصرون في ظروف قاسية، حيث تتواصل الهجمات على المناطق السكنية ومراكز إيواء النازحين، ما يجعل أي مكان في القطاع غير آمن.

موت وجوع

وأكدت المنظمة أن الأطفال لا يواجهون خطر الموت فقط من القصف، بل إن حياتهم مهددة أيضًا بسبب الجوع، وانعدام الرعاية الصحية، وتفشي الأمراض نتيجة شح المياه النظيفة، في وقت تعيق فيه القيود المفروضة دخول المساعدات الإنسانية الأساسية.

وأضافت أن حقوق الأطفال تُنتهك بشكل صارخ يوميًا، من خلال تعرضهم للعنف والتهجير المستمر والحرمان من الحاجات الأساسية للحياة. وأوضحت أن استمرار هذا الوضع يعني تعريض جيل كامل لفقدان الأمان، والصحة، والتعليم، وحتى الأمل.

وفي ختام بيانها، جددت اليونيسف مناشدتها لجميع أطراف الصراع إلى وقف فوري لإطلاق النار، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، وممارسة الضغط لتمكين إيصال المساعدات، وضمان احترام القانون الإنساني، والإفراج عن الرهائن، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، وعلى رأسهم الأطفال، من ويلات الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين