جمعية نطوف تفتح باب التسجيل للمساعدات الإنسانية في غزة بتمويل ياباني

أعلنت جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع عن بدء استقبال طلبات التسجيل للعائلات المتضررة في قطاع غزة للحصول على مساعدات إنسانية تشمل طرود غذائية وغير غذائية.

يأتي هذا المشروع الحيوي بتمويل كريم من مؤسسة الرياح اليابانية Peace Winds Japan، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة للعدوان المستمر.

تُعد هذه المبادرة خطوة هامة ضمن جهود جمعية نطوف المتواصلة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسكان قطاع غزة، وتهدف بشكل أساسي إلى دعم الأسر التي تضررت بشكل كبير بفعل حرب الإبادة الجماعية وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات الراهنة.

تعرف على جمعية نطوف:

جمعية نطوف هي منظمة فلسطينية أهلية غير ربحية تأسست في عام 2002، وتحمل ترخيصاً رسمياً من وزارة الداخلية الفلسطينية تحت رقم (7196).

تعمل الجمعية بفاعلية لدعم التنمية المجتمعية في مختلف أنحاء فلسطين، مع تركيز خاص على قطاع غزة، من خلال تنفيذ برامج متنوعة ومتخصصة في مجالات البيئة والرعاية الاجتماعية.

كيفية التسجيل للاستفادة من المساعدات:

تدعو جمعية نطوف جميع الأسر الراغبة في الاستفادة من الطرود الغذائية وغير الغذائية في قطاع غزة إلى تعبئة البيانات المطلوبة بدقة عبر الرابط الإلكتروني التالي، اضغط هنا

تؤكد الجمعية على أهمية إدخال المعلومات بشكل صحيح وكامل لضمان دراسة جميع الحالات بعدل وشفافية. علماً بأن التسجيل متاح لجميع محافظات قطاع غزة دون أي استثناء.

المصدر / فلسطين أون لاين