الاحتلال يشنّ حملات اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملات اقتحام واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتداءات ومواجهات عنيفة وتخريب واسع للمنازل والممتلكات.

في القدس المحتلة، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت جميع أفراد عائلة الشاب منفذ عملية الطعن عند باب السلسلة، والتي أسفرت عن إصابة ضابط من جيش الاحتلال بجراح متوسطة.

ونفّذ شاب فلسطيني، أمس الجمعة، عملية طعن لضابط "إسرائيلي" أن يُطلق جنود الاحتلال النار عليه ويرتقي شهيدًا، وفي أعقاب العملية، اقتحمت قوات كبيرة بلدة بيت حنينا شمال المدينة، حيث يقطن منفذ العملية.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال المدينة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما ردت القوات بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

داهمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوبًا، واقتحمت أحد المنازل وعبثت بمحتوياته وألحقت به أضرارًا كبيرة.

وفي بيت لحم، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات داخل أحياء المدينة، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال حي جبل الطويل في مدينة البيرة، وداهمت عدداً من المنازل، وشرعت بتخريب محتوياتها وتفتيشها بشكل همجي.

وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في نابلس، بينها مخيم العين وقرية قبلان جنوب المدينة، وسط توتر أمني شديد.

وفي سلفيت، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مدرسة ذكور بلدة كفر الديك، وسمع الأهالي أصوات تحطيم وتخريب داخل مبنى المدرسة.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة بروقين لليوم الثاني على التوالي، ونفذت حملة اعتقالات طالت كلاً من: عمار محمود سبيتاني، أسيد عبده سمارة، شادي سمار، ورائد عدنان عامر، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

المصدر / وكالات