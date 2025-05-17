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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 17 مايو 2025

17 مايو 2025 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 17 مايو 2025

 يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 17 مايو 2025، ارتفاعاً ملحوظاً آخر على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 12 درجات، نتيجة تأثرها بكتلة هوائية حارة.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس جافاً شديد الحرارة في مختلف المناطق خلال ساعات النهار ويظهر الغبار أحياناً، وتظهر السحب العالية، ويكون الطقس دافئاً بشكل لافت مساءً وليلاً في أغلب المناطق خاصة المنخفضة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهاراً: شديدة الحرارة.

- الأجواء ليلًا: دافئة.

- الرياح: خفيفة وتنشط على فترات وتكون محملة بالغبار.

والله تعالى أعلى وأعلم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحالة الجوية #الحرارة وأمطار النازحين

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