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الاحتلال يواصل اقتحام بلدة بروقين غربي سلفيت لليوم الثالث تواليًا

17 مايو 2025 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل اقتحام بلدة بروقين غربي سلفيت لليوم الثالث تواليًا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددا من المواطنين، من بلدة بروقين غرب سلفيت.

وجاءت هذه الاعتقالات خلال عملية الاقتحام المتواصلة للبلدة، لليوم الثالث على التوالي، حيث نفذت قوات الاحتلال حملة تفتيش لكافة منازل المواطنين في البلدة، وتخريب ممتلكاتهم.

وعرف من بين المعتقلين: رائد عمار، وعمار سبيتاني، وعمار سمارة، وأسيد سمارة، وعرفات بركات، وحسن سلامة، وعثمان تيسر عامر، ومحمد عاهد أمين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مبنى البلدية واستولت على جهاز تسجيل الكاميرات وعبثت بمحتويات البلدية.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة كفر الديك المجاورة، حيث قامت بتفتيش منازل المواطنين، وتهجير أصحابها، وإنذارهم بعدم العودة إليها قبل مرور ثلاثة أيام، وسط تنكيل بالشبان وفرض منع تجول في البلدة.

وأمس الجمعة، أحرق المستوطنون 14 مركبة فلسطينية قرب المنطقة الصناعية القريبة من بلدة بروقين غربي سلفيت.

 وبيّنت مصادر محلية، أن مئات المستوطنين تجمهروا بالقرب من بروقين، وأقاموا طوال الليل وسط أعمال عربدة شملت تهديدات للفلسطينيين وقطع طرقات. 

يأتي ذلك بينما تواصل عدد من الجرافات الإسرائيلية تدمير أراض في البلدة لتوسيع مستوطنة بروخين المقامة على أراضيها.

المصدر / وكالات
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