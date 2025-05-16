عملية طعن بالقدس المحتلة: استشهاد المنفذ وإصابة جندي إسرائيلي

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب جندي إسرائيلي بجروح في عملية طعن عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، فيما أعلنت مصادر صحفية استشهاد المنفذ.

وقالت "نجمة داود الحمراء"، إن طواقمها تعاملت مع مصاب (25 عاما) كان بوعيه ووصفت حالته بالمتوسطة جراء تعرضه للطعن، فيما جرى "تحييد" المنفذ؛ حسبما جاء في بيان لها.

وأظهر توثيق مصور، شاب فلسطيني أصيب برصاص قوات الاحتلال وهو على الأرض، من دون تقديم الإسعافات له؛ فيما لم تعرف هويته بعد.

عاجل | استنفار لقوات الاحتلال داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، مع أنباء أولية عن وقوع عملية طعن عند باب السلسلة. pic.twitter.com/4HrLMQZFNo — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 16, 2025

ووصلت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال إلى المكان، وقامت بإغلاق باب السلسلة وإبعاد المصلين والفلسطينيين وتقييد حركتهم بالمنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال طائرة مسيّرة في أجواء المسجد الأقصى ونصبت حواجز في عدد من أحياء القدس المحتلة.