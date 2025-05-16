حماس تشيد بمواقف أوروبِّيَّة تطالب بوقف الإبادة ورفع الحصار عن غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، بالمواقف الصادرة عن عدد من الدول الأوروبية التي دعت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه، واعتبرت تلك المواقف "صرخة ضمير" في وجه جرائم الاحتلال المتواصلة.

وثمّنت الحركة، في بيان صحافي، ما اعتبرته "موقفاً إنسانياً وشجاعاً" لكل من إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، بعد بيان مشترك أدان التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، ودعا إلى رفع الحصار بشكل كامل.

كما أشادت حماس بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، وندّد بممارسات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه المواقف تضاف إلى سلسلة من المواقف الأوروبية الرافضة لما وصفته بـ"الحرب الإجرامية" على القطاع.

وقالت الحركة إن هذه المواقف "تفضح زيف رواية العدو" وتؤكد أن العالم بدأ يسمع صوت غزة، داعيةً قادة العالم إلى التحرك العاجل لـ"وقف المجازر وإنهاء الحصار"، ومحاسبة إسرائيل على ما وصفته بجرائم الحرب.

ودعت حماس إلى موقف عربي موحد من شأنه أن يمارس ضغوطًا على إسرائيل لوقف "حرب الإبادة"، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، في ظل ما وصفته بتدهور كارثي يهدد حياة ملايين المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء.