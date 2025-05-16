منذ بدء جولة ترامب... غارة كلِّ 4 دقائق على غزَّة وأكثر من 350 شهيدًا

متابعة/ فلسطين أون لاين

كثّف الاحتلال خلال الأيام الأربعة الماضية وتيرة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وارتكبت عشرات المجازر المروعة، وذلك بالتزامن مع جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة والتي وعد خلالها فلسطينيي غزة بـ"مستقبل أفضل وإنهاء الجوع".

وفي رقم مفزع كشف اليوم، ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن معدل غارات الاحتلال على قطاع غزة اليوم بلغ غارة كل 4 دقائق، ارتكبت خلالها عشرات المجازر المروعة.

وأشارت الصحيفة إلى، أن وتيرة الغارات أعلى حتى من تلك التي سجلت عشية العملية البرية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلال جولة ترامب التي استمرت ثلاثة أيام وغادر من الإمارات في يومها الرابع، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 378 فلسطينياً، في حصيلة تعادل نحو أربعة أضعاف عدد الضحايا خلال الأيام الأربعة السابقة للجولة، والتي بلغت قرابة 100 شهيد.

وجاءت هذه القفزة الدموية عقب تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" على توسيع عمليات الإبادة في القطاع، وتفعيل خطة عسكرية جديدة تحت اسم "عربات جدعون"، تتضمن حشد مزيد من قوات الاحتياط.

ومنذ بدء الجولة، كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على مناطق سكنية ومرافق مدنية، بينها مستشفيان رئيسيان هما ناصر وغزة الأوروبي، وعيادة ومصلى التوبة في جباليا، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.