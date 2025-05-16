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بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزّة

16 مايو 2025 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
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بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن عشرة أسرى من قطاع غزة، عقب اعتقالهم خلال التوغلات البرية في مناطق متعددة من القطاع.

وقالت مصادر صحفية، إن عشرة أسرى أُفرج عنهم من سجون الاحتلال، وصلواعبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزّة، في حالة صحية منهكة.

ووصفت مصادر طبية، أوضاع المعتقلين المفرج عنهم “بالصعبة”، بسبب الإجراءات التعسفية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

أسماء الأسرى المفرج عنهم الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى: 

1-محمد علي محمد أبو عبيدة
2-  عيس يونس مصطفي العطار  20
3- عبد السلام عون عبد السلام عبد العال 26
4-  تامر فهمى محمد صالح 40.
5- على مطع على عبد القادر 28

6 -عبد الكريم نائل عبد الكريم الحلو 26
7-  ابراهيم حسن محمد أبودان 25
8-  محمد زهير نعمان زويد 37
9- محمد حسين عبد الحميد الشيخ 62
10-  طارق وصفى أحمد ناصر 35

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#غزة

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