الصحة بغزة: 109 شهداء و216 جريحًا وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 109 شهداء( منهم 1 شهيد انتشال)، و 216 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن الحصيلة الأولية لما وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 93 شهيدًا وأكثر من 200 جريح نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,985 شهيدًا، 8,173 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الاسرائيلي" إلى 53,119 شهيدًا و 120,214 إصابةً منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

ونوهت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين