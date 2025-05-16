"التربية والتَّعليم": الاحتلال يشنُّ هجمة عدوانيَّة على المدارس غرب سلفيت

قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمة عدوانية شرسة على المدارس في بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت منذ أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن الاحتلال اقتحم مدرسة المنجد الخاصة في بلدة بروقين، وداهم مدرسة الشهيد مازن أبو الوفا الأساسية للبنين في كفر الديك، فيما حول مبنى روضة السلام في كفر الديك إلى ثكنة عسكرية.

وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف وحفر بجانب مدرسة بنات بروقين الأساسية.

ولفتت إلى أن هذه الانتهاكات المتصاعدة بحق المدارس والكوادر التعليمية في الضفة بما فيها القدس وغزة تندرج في سياق عدوان استعماري ممنهج.

ودعت الوزارة المنظمات الأممية والحقوقية والمدافعة عن التعليم إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة الاحتلال على استباحة المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.

المصدر / وكالات