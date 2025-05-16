استشهاد مدير شرطة بيت حانون في قصف الاحتلال على شمال غزَّة

استشهد، اليوم الجمعة، مدير شرطة بيت حانون زاهر عليان وابن أخيه في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلهم في منطقة قليبو شمال غزة.

وقالت مصادر صحفية، إنّ مدير مركز شرطة بيت حانون المقدم - زاهر عليان "أبو مصعب" ارتقى في قصف إسرائيلي استهدف منزله في منطقة قليبو شمالي مدينة غزة.

ومن جهتها، أدانت المديرية العامة للشرطة، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على جريمة اغتيال مدير مركز شرطة مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، مقدم/ زاهر أيمن عليان، بغارة جوية في منطقة قليبو شمال القطاع صباح اليوم.

ونعت المديرية العامة للشرطة المقدم "عليان"، مؤكدةً أنها مستمرة في القيام بواجبها في إسناد المواطنين في ظل حرب الإبادة المستعرة ضد شعبنا.

وأوضحت، أن الاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال لقادة الشرطة وعناصرها لن يدفعها للتراجع عن مواصلة أداء الواجب.

وجددت المديرية العامة للشرطة مناشدتها للمجتمع الدولي والمؤسسات المعنية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهاز حماية مدنية محمي بموجب القانون الدولي.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ588 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" مجازر مروعة بحق المواطنين في مدينة بيت لاهيا ومخيم جباليا فجر اليوم الجمعة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن جلهم من الأطفال وعشرات المفقودين.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء أكثر من 100 شهيد والعدد مرشح للزيادة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة البرية والجوية والبحرية، وسط صعوبة في الوصول إلى العديد من الشهداء والمصابين العالقين تحت الأنقاض؛ بسبب استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف والطوارئ.



المصدر / فلسطين أون لاين