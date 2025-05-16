الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها عمليات اقتحام ومداهمة لمنازل الأهالي، وتخريب واسع في محتوياتها.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن عباهرة من بلدة اليامون، وعدي نبيل عابد من بلدة كفرذان، عقب اقتحام منازلهم وترويع ساكنيها.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد أبو خديجة ووليد دماطي من حي كفر سابا، بعد مداهمة منازلهم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ضرار شحرور بعد مداهمة منزله في بلدة بلعا شرق المحافظة.

أما في محافظة سلفيت، فداهمت قوات الاحتلال بلدة بروقين واعتقلت المواطن تيسير محمد فريد سمارة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمين الظاهر بعد اقتحام منزله في حي المخفية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي إبراهيم ناصيف من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال ومداهمات ليلية بحق الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، في إطار سياساتها القمعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

قائمة أسماء المعتقلين:

- عبد الرحمن عباهرة - اليامون - جنين

- عدي نبيل عابد - كفرذان - جنين

- مجد أبو خديجة - حي كفر سابا - قلقيلية

- وليد دماطي - حي كفر سابا - قلقيلية

- محمد ضرار شحرور - بلدة بلعا - طولكرم

- تيسير محمد فريد سمارة - بروقين - سلفيت

- أمين الظاهر - حي المخفية - نابلس

- إبراهيم ناصيف - كفر عقب - القدس

المصدر / وكالات