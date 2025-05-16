الدّفاع المدني: الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في شمال قطاع غزَّة

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في مناطق شمالي قطاع غزة، الأمر الذي يعيق وصول الدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف.

وأوضح الدفاع المدني في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنّ الطواقم لم تعد تكفي للاستجابة للاتصالات التي تصلنا.

وأشار، إلى أنّ طواقم الدفاع المدني انتشلت أكثر من 50 شهيدًا من منازل تم استهدافها منذ فجر اليوم.

وأضاف "هناك مفقودون داخل منازل مستهدفة لم نتمكن من الوصول إليهم".

وارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" مجازر مروعة بحق المواطنين في مدينة بيت لاهيا ومخيم جباليا، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن جلهم من الأطفال وعشرات المفقودين.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء أكثر من 100 شهيد والعدد مرشح للزيادة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة البرية والجوية والبحرية، وسط صعوبة في الوصول إلى العديد من الشهداء والمصابين العالقين تحت الأنقاض؛ بسبب استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف والطوارئ.

وطالت الاستهدافات عشرات المنازل شمال القطاع عرف منهم عائلات: الغندور، التتري، الزيناتي، السيد، طه، صالحة، الحسني، أبو علبة، والكيلاني.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه منذ الساعة الثانية عشرة وحتى اللحظة طواقمنا تهرع من استهداف لآخر ولم تتوقف عن العمل لحظة واحدة بسبب كثرة القصف شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين