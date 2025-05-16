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مستوطنون يحرقون 15 مركبة فلسطينية شمالي الضفة

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محدث مستوطنون يحرقون 15 مركبة فلسطينية شمالي الضفة

16 مايو 2025 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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مستوطنون يحرقون مركبةً شمال نابلس

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة،  15 مركبة فلسطينية في محافظتي نابلس وسلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا بئرا للمياه تابع لبلدية نابلس، في منطقة المسعودية، وأطلقوا عبوات حارقة باتجاه البئر والحارس كرم نزل، ما أدى إلى احتراق المركبة الخاصة به.

وفي سلفيت، قالت المصادر، إن مستوطنين أحرقوا 14 مركبة فلسطينية قرب المنطقة الصناعية القريبة من بلدة بروقين غربي سلفيت.

وبيّنت، أن مئات المستوطنين تجمهروا بالقرب من بروقين، وأقاموا طوال الليل وسط أعمال عربدة شملت تهديدات للفلسطينيين وقطع طرقات.

يأتي ذلك بينما تواصل عدد من الجرافات الإسرائيلية تدمير أراض في البلدة لتوسيع مستوطنة بروخين المقامة على أراضيها.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #الإبادة الجماعية

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