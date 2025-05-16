موجة حر تضرب فلسطين: ارتفاع كبير في درجات الحرارة يصل إلى مستويات قياسية

تتأثر فلسطين اعتبارًا من اليوم الجمعة بموجة حارة ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في مختلف المناطق.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء الحارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقعات بوصول الحرارة إلى ذروتها يوم السبت في مناطق الأغوار.

الجمعة 16 مايو 2025: تشهد فلسطين اليوم تأثرًا بكتلة هوائية حارة، ينتج عنها ارتفاع ملموس في درجات الحرارة. ويسود طقس حار في المناطق الجبلية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة في بقية المناطق خلال ساعات النهار. ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الجو دافئًا.

السبت 17 مايو 2025: يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، ليسود جو صيفي حار خلال ساعات النهار في كافة أنحاء فلسطين، بما في ذلك المناطق الجبلية ولكن بنسب متفاوتة. وتشتد حدة الحرارة في المناطق الغورية حيث من المتوقع أن تلامس حاجز الأربعين درجة مئوية. وفي المقابل، يسود جو منعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

الأحد 18 مايو 2025: تتواصل درجات الحرارة في الارتفاع بشكل ملحوظ، حيث يسود جو حار جدًا وحارق تحت أشعة الشمس خلال النهار في جميع مناطق فلسطين. ومن المتوقع أن تكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ثلاثة عشر درجة مئوية.

وتصل الحرارة إلى أقصى مستوياتها في مناطق الأغوار والبحر الميت، حيث قد تتجاوز الستة والأربعين درجة مئوية أو أكثر. أما في المناطق الجبلية، فيسود جو لطيف ومنعش نسبيًا خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة.

المصدر / فلسطين أون لاين