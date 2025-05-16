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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 16 مايو 2025

16 مايو 2025 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 16 مايو 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 16 مايو 2025، ارتفاعاً ملحوظاً على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 6-8 درجات.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو صيفي حار في ساعات النهار في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها بنسب متفاوتة، بينما يسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية وحرارة تلامس حاجز الاربعين مئوية، فيما يسود جو منعش ولطيف في ساعات المساء والليل.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهاراً: صيفية حارة.

- الأجواء ليلًا: دافئة.

- الرياح: خفيفة أغلب الأوقات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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