صاروخ يمني يُعطّل مطار "بن غوريون" ويدخل المستوطنين للملاجئ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن مما تسبب في تفعيل إنذارات بمناطق عدة.

وقد أفادت وسائل الإعلام عبرية، بأن ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب ووسط إسرائيل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي تلقيه بلاغات بحالات هلع وإصابات طفيفة جراء التدافع نحو الملاجئ

كما تم إغلاق مطار بن غوريون الدولي تحسبا لصاروخ يمني تم إطلاقه نحو وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الهلع بين المستوطنين مع دوي صافرات الإنذار، كما أبانت لقطات لحظة توقف مطار "بن غوريون" عن العمل، بعد إطلاق الصاروخ اليمني.

يأتي ذلك بعد يوم من اعتراض 3 صواريخ أخرى خلال 24 ساعة ومنذ تأكيد أنصار الله استثناء إسرائيل من الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي إطلاق الصاروخ اليوم ليؤكد مواصلة الحوثيين استهدافهم للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الاتفاق مع الإدارة الأميركية على وقف مهاجمة السفن الأميركية في المنطقة، حيث شددت الجماعة، على أن الاتفاق لا يشمل إسرائيل، معلنة لاحقاً استهدافها بطائرات مسيّرة.