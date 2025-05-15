حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة ترتفع إلى 217

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 217 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد صحفيين في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة.

ارتقى الصحفيان حسن سموّر من إذاعة الأقصى، وأحمد أنور عبد الهادي الحلو من شبكة قدس الإخبارية، جراء استهدافين منفصلين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في ظل تصاعد الاستهداف المباشر للصحفيين الفلسطينيين، عقب أيام قليلة على اغتيال الصحفي حسن أصليح.

أدان المكتب الإعلامي بشدة استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع الهيئات الصحفية في العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل المكتب الحكومي، الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، ومنها المملكة المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال، وردعه، وملاحقته في المحاكم الدولية، وتقديم مجرمي الاحتلال إلى العدالة.

وشدد البيان على ضرورة ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف استهدافهم وقتلهم واغتيالهم.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.