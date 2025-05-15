الإعلامي الحكومي: استهداف مستشفيات غزة يشكل تهديدًا وجوديًا لحياة السكان

غزة/ فلسطين أون لاين

أدان المكتب الإعلامي الحكومي سياسة الاحتلال الإسرائيلي في إخلاء المستشفيات والمراكز الطبية قسرًا في قطاع غزة، معتبراً ذلك جريمة ممنهجة تهدف إلى تدمير القطاع الصحي وإبادة جماعية للسكان المدنيين.

وقالت المكتب الحكومي في بيان صحافي، إن "سلطات الاحتلال استهدفت مؤخراً عيادة الشيخ رضوان بعد قصف وتدمير المستشفى الأوروبي في خان يونس، ليصل عدد المستشفيات التي تم استهدافها أو إخلاؤها قسرًا إلى 38 مستشفى، بالإضافة إلى عشرات المراكز الصحية الأخرى".

وأكد أن استمرار استهداف المستشفيات والعيادات يشكل تهديدًا وجوديًا لحياة مئات الآلاف من المدنيين، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم، لا يقبل التسويف أو التنصل من المسؤولية.

وشدد البيان على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محملاً الاحتلال والدول الداعمة له، ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنظومة الصحية في غزة، وإرسال فرق تحقيق دولية لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، مع توفير ممرات آمنة للإغاثة الطبية وإجلاء المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ587 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إنّ 82 شهيدًا ( 77شهيدًا جديدًا، 5 شهداء انتشال)، و 152 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,876 شهيدا، 7,957 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53,010 شهداء و 119,998 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.