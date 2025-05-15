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بالفيديو "غالبيتهم من النّساء والأطفال".. الاحتلال يرتكب مجزرة دامية عقب استهدافه عيادةً في جباليا

15 مايو 2025 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
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"غالبيتهم من النّساء والأطفال".. الاحتلال يرتكب مجزرة دامية عقب استهدافه عيادةً في جباليا

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الخميس، مجزرة دامية عقب استهدافه عيادة التوبة ومصلى في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إنّ 15 شهيدًا بينهم 11 طفلًا وامرأة ارتقوا  في قصف الاحتلال عيادة التوبة ومصلى بمخيم جباليا.

وذكرت المصادر، أنّ المكان كان يشهد ازدحامًا بالمواطنين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأعلن مستشفى العودة - تل الزعتر، وصول عدد كبير من الإصابات إلى المشفى جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" عيادة التوبة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ587 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إنّ  82 شهيدًا ( 77شهيدًا جديدًا، 5 شهداء انتشال)، و 152 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,876 شهيدا، 7,957 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53,010 شهداء و 119,998 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مجازر في غزة

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