الصِّحّة بغزَّة: 82 شهيدًا و 152 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 82 شهيدًا ( 77شهيدًا جديدًا، 5 شهداء انتشال)، و 152 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنّ الحصيلة الأولية لما وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 54 شهيدا و عشرات الإصابات نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأكدت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,876 شهيدا، 7,957 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53,010 شهداء و 119,998 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين