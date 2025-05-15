فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جدران تتشقق وقلوب تنهار.. القصف "الإسرائيلي" يُصيب عمق النِّظام الصحي

فضيحة إعفاءات الخدمة العسكرية في (إسرائيل): شبكة احتيال تحمي طلاب "الحريديم" من الخدمة

في الذكرى الـ77 للنكبة.. حيث لا تزال النكبة مستمرة

المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 216 منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 587.. عشرات الشُّهداء في مجازر الاحتلال المُتواصلة على غزَّة

"أونروا" تحذِّر من تلف مساعدات منقذة للحياة جراء منع الاحتلال إدخالها إلى غزّة

قوات الاحتلال تغتال 4 مقاومين عقب مُحاصرة منزل في طمون

احتجزهم وأخضعهم للتَّحقيق الميداني.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوّات الاحتلال

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 15 مايو 2025

"لا يكترث لمصير أسراه"

حماس: نتنياهو يواجه جهود الوسطاء بالتصعيد العسكري ويريد حرباً بلا نهاية

15 مايو 2025 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
...
حماس: نتنياهو يواجه جهود الوسطاء بالتصعيد العسكري ويريد حرباً بلا نهاية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ إصرار حكومة الاحتلال على التفاوض دون وقف العدوان، وإرسال رسائل بعدم الاكتراث بمساعي الوسطاء، يكشف جوهر العقلية الإجرامية لهذا الكيان، التي ترى في التهدئة مجرّد أداة لشراء الوقت وإعادة استئناف الحرب.

وقالت حماس في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنه "في الوقت الذي تبذل فيه الأطراف الوسيطة جهوداً حثيثة لإعادة المسار التفاوضي إلى سكّته الصحيحة، يقابل الاحتلال الصهيوني هذه المساعي بالضغط العسكري على المدنيين الأبرياء، عبر القصف الجماعي، وفرض المزيد من المعاناة على شعبنا، في محاولة يائسة لفرض شروطه تحت النار".

وأوضحت، أنّ العالم يريد أن يرى وقفاً  للحرب في نهاية المطاف، فهدف العملية التفاوضية واضح وثابت، وهو وقف العدوان، وإنهاء الحرب بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وشددت على أنّ نتنياهو يريد حرباً بلا نهاية، ولا يكترث لمصير أسراه، وهو آخر من يهتم بحياتهم وعودتهم إلى ذويهم.

وأشارت حماس إلى أنّ نتنياهو أثبت بعقليته المهووسة بالقتل والدمار، أنه لا يشكل خطراً على شعبنا فقط، بل بات خطراً حقيقياً على المنطقة والعالم بأسره.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #أسرى الاحتلال #الإبادة الجماعية #صفقة التبادل #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة