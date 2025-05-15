المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 216 منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أعلن المكتب الإعلاميّ الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 216 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ونعى المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الخميس، الصحفي الشهيد حسن مرزوق سمُّور، الذي يعمل مذيعاً ومقدم برامج في إذاعة صوت الأقصى، الذي اغتاله الاحتلال بقصفٍ استهدفه مع أفراد عائلته فجر اليوم شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب المكتب الحكومي بضرورة ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

المصدر / فلسطين اون لاين