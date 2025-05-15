الصِّحَّة: مستشفى الأوروبي خرجَ عن الخدمة جرّاء الاستهدافات "الإسرائيلية" الأخيرة

أكدت وزارة الصحة بغزة، أن مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوب قطاع غزّة، خرج عن الخدمة نتيجة الاستهدافات "الإسرائيلية" الأخيرة.

وقالت الصحة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الاستهداف ألحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية، كخطوط الصرف الصحي وتضرر الاقسام الداخلية وتدمير الطرق المؤدية للمستشفى .

وأوضحت، أن الاستهداف المتكرر للمستشفى يستحيل معه تقديم الرعاية الطبية لما يشكله من خطورة على الطواقم الطبية والجرحى والمرضى.

وأشارت إلى أن توقف المستشفى عن العمل يعني توقف تقديم خدمات تخصصية كخدمات جراحة الأعصاب وجراحة الصدر ومركز القسطرة القلبية، وجراحة القلب والاوعية الدموية والعيون والتي لا تتوفر إلا في المستشفى الأوروبي.

ونوّهت الصحة، إلى أن مستشفى غزة الأوروبي هو المستشفى الوحيد الذي يقدم المتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة، بعد تدمير مستشفى الصداقة التركي.

وشددت على أن خروج المستشفى عن العمل يعني حرمان مرضى السرطان من متابعة البروتوكولات العلاجية ومضاعفة أوضاعهم الصحية.

وأضافت، أن "المستشفى يضم 28 سرير عناية مركزة ، و12 حضانة أطفال ، و260 سرير مبيت و 25 سرير طوارئ ،و 60 سرير مرضى أورام هي الآن متوقفه عن العمل".

ومن جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الأحزمة النارية العنيفة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على ساحة مستشفى "غزة الأوروبي" ومحيطه في خان يونس جنوبي قطاع غزة، تمثّل حلقة أخرى في سلسلة الممارسات التي تهدف إلى تدمير سبل النجاة وأماكن "الملاذ الأخير" للسكان في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وأشار الأورومتوسطي في بيان له، إلى أنّ هذه الهجمات لا تستهدف فقط البنية التحتية أو المرافق الصحية، بل تسعى عمدًا إلى صناعة الموت البطيء ودفع قطاع غزة نحو الانهيار الكامل، من خلال حرمان السكان من الحد الأدنى من مقومات البقاء، وتجريدهم من أي فرصة للحياة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الطائرات الإسرائيلية شنّت، بشكل مفاجئ ودون أي إنذار مسبق، مساء الثلاثاء 13 أيار/مايو 2025، سلسلة غارات عنيفة استهدفت ساحة مستشفى "غزة الأوروبي"، بما في ذلك مدخل قسم الاستقبال والطوارئ، والمنطقة المحيطة بمباني المستشفى والشوارع والأراضي المجاورة، مستخدمة عددًا كبيرًا من الصواريخ ذات القدرة التدميرية العالية.

وتسبب القصف بارتقاء أكثر من 35 فلسطينيًّا، بينهم عائلات أبيدت داخل منازلها، أو في الشوارع، إلى جانب إصابة العشرات بجروح، بينهم أربعةصحافيين.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أية محاولات لطواقم الدفاع المدني لانتشال وإجلاء الضحايا من الطرقات من خلال الاستهداف المباشر لأفرادها وإصابة عدد منهم بجروح.

المصدر / فلسطين اون لاين