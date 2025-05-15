"أونروا" تحذِّر من تلف مساعدات منقذة للحياة جراء منع الاحتلال إدخالها إلى غزّة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس الأربعاء، من تلف المساعدات الإنسانية المُنقذة للحياة والعالقة في المستودعات خارج قطاع غزة جراء إغلاق "إسرائيل" للمعابر ومنع دخولها منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وقالت الوكالة الأممية في منشور على حسابها بمنصة فيسبوك: "المساعدات الإنسانية، من طعام ومستلزمات نظافة وأدوية ومواد إيواء، عالقة في المستودعات خارج قطاع غزة بسبب الحصار".

وأوضحت، أن المساعدات "المنقذة للحياة" باتت مع إغلاق المعابر "مهددة بالتلف"، مضيفة: "طعام لا يمكن للناس تناوله، وأدوية لا يمكنهم استخدامها".

وبدوره، قال سام روز القائم بأعمال مدير شؤون وكالة الأونروا في غزة: "نصف مليون شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الشديد".

وتابع في فيديو نشرته الوكالة الأممية على فيسبوك من مستودع خارج قطاع غزة يضم مساعدات: "خلفي في هذا المستودع توجد كمية من الدقيق تكفي لـ200 ألف شخص".

وأوضح روز، أنه في الوقت الذي تزداد فيه الأمراض المعدية بغزة توجد حوله - في المستودع - "إمدادات كافية لمراكزنا الصحية لتستمر في العمل لعدة أشهر".

وأشار إلى وجود "مستلزمات نظافة شخصية ومنزلية، ومواد تعقيم وتنظيف للملاجئ التي تؤوي مئات الآلاف من الأشخاص"، لافتا إلى وجود مستودعات إضافية في الأردن ومصر.

وأكد المسؤول الأممي ضرورة دخول هذه المساعدات لغزة وفتح المعابر ورفع الحصار عن القطاع بشكل فوري.

وشدد على أن الأونروا وكافة الجهات الإنسانية العاملة بغزة "لديها القدرة والبنية التحتية والإمكانيات لإيصال هذه الإمدادات بسرعة لمن هم بحاجة إليها".

وأكدت الأونروا أن فرقها وشاحناتها "جاهزة لإيصال المساعدات للأشخاص الذين بأمس الحاجة لها" في غزة.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق "إسرائيل" معابر قطاع غزة بوجه المساعدات الإنسانية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.

المصدر / وكالات