احتجزهم وأخضعهم للتَّحقيق الميداني.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم الفوار جنوب الخليل، وداهمت منازل المواطنين، حيث احتجزت أكثر من 70 مواطنًا ونكلت بعدد منهم وأخضعتهم للتحقيق الميداني، قبل أن تفرج عن معظمهم لاحقًا.

وأفادت مصادر محلية أن من بين المعتقلين الذين تم توثيق أسمائهم حتى الآن: محمود يوسف أبو هشهش, يعقوب أبو هشهش, ساري أبو هشهش, باسل أمجد النجار, محمد عدنان النجار, إبراهيم رياض الطيطي, أحمد إسماعيل الطيطي, حسن الذيبة, الشقيقان محمود وطالب محمد الطيطي, الشقيقان محمد وأحمد تيسير أبو هشهش, الشقيقان محمد ومحمود إبراهيم العمصي, أنس النجار, الشقيقان بلال وبشار نصار, عمار عوض الله, عدي محمد جبر الطيطي, موسى العزة, حبيب العزة.

كما اعتدت قوات الاحتلال على مدير العلاقات العامة في نادي الأسير، أمجد النجار، وعلى زوجته وأبنائه، ما أدى إلى إصابة زوجته بكسور في يدها، وتخريب أثاث المنزل خلال عملية التفتيش.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدة بيت كاحل شمال الخليل، وقرية دير العسل جنوب غرب المدينة، حيث تم احتجاز عدد من المواطنين قبل الإفراج عنهم.

وفي الداخل الفلسطيني المحتل، اعتقلت قوات الاحتلال المرابطة مدلين عيسى من منزلها في بلدة كفر قاسم، ضمن سياسة استهداف المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان في محافظة نابلس وهم: نور محمد دويكات, أمير محمد دويكات (من بلاطة البلد شرق نابلس), راغب البدوي, رامي البدوي (من الجبل الشمالي).

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت القوات الشاب محمود صالح سعدة من بلدة عبوين شمال غرب المدينة، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

قائمة أسماء المعتقلين:

- المرابطة مدلين عيسى – كفر قاسم – الداخل المحتل

- محمود صالح سعدة – عبوين – رام الله

- راغب البدوي – الجبل الشمالي – نابلس

- رامي البدوي – الجبل الشمالي – نابلس

- نور محمد دويكات – بلاطة – نابلس

- أمير محمد دويكات – بلاطة – نابلس

- محمود يوسف أبو هشهش – مخيم الفوار – الخليل

- يعقوب أبو هشهش – مخيم الفوار – الخليل

- ساري أبو هشهش – مخيم الفوار – الخليل

- باسل أمجد النجار – مخيم الفوار – الخليل

- محمد عدنان النجار – مخيم الفوار – الخليل

- إبراهيم رياض الطيطي – مخيم الفوار – الخليل

- أحمد إسماعيل الطيطي – مخيم الفوار – الخليل

- حسن الذيبة – مخيم الفوار – الخليل

- محمود محمد الطيطي – مخيم الفوار – الخليل

- طالب محمد الطيطي – مخيم الفوار – الخليل

- محمد تيسير أبو هشهش – مخيم الفوار – الخليل

- أحمد تيسير أبو هشهش – مخيم الفوار – الخليل

- محمد إبراهيم العمصي – مخيم الفوار – الخليل

- محمود إبراهيم العمصي – مخيم الفوار – الخليل

- أنس النجار – مخيم الفوار – الخليل

- بلال نصار – مخيم الفوار – الخليل

- بشار نصار – مخيم الفوار – الخليل

- عمار عوض الله – مخيم الفوار – الخليل

- عدي محمد جبر الطيطي – مخيم الفوار – الخليل

المصدر / وكالات