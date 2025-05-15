مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوّات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت مصادر صحفية، إنّ اقتحامات المستوطنين تمت عبر باب المغاربة، حيث دخل المستوطنون على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية.

تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، حيث شهدت الأيام الأخيرة محاولات متكررة من قبل المستوطنين لإدخال "قرابين" حية إلى داخل المسجد، في محاولة لتكريس طقوس توراتية داخل الحرم القدسي الشريف. وقد أحبط حراس المسجد الأقصى، قبل أيام، محاولة مستوطنين تهريب "قربان" لذبحه داخل باحات المسجد.

هذه التطورات تأتي في ظل دعوات فلسطينية وعربية متكررة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.



المصدر / وكالات