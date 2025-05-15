صفقة ألكسندر.. حماس توجه صفعة مُدوية لنتنياهو وتكسر العزلة الدولية

غزة/ محمد الأيوبي

بينما كانت (تل أبيب) تحاول فرض معادلات القوة عبر العدوان والحصار، فاجأت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجميع بإحداث اختراق سياسي غير متوقّع عبر مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، بعيداً عن علم الاحتلال الإسرائيلي.

هذه المفاوضات، التي أسفرت عن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي- الأمريكي العاد ألكسندر، شكّلت ـ بحسب مراقبين "مكسباً سياسياً واستراتيجياً لحماس، وكسرًا للعزلة الدولية المفروضة عليها، واعترافًا ضمنيًا بشرعية المقاومة كطرف لا يمكن تجاوزه".

ويأتي إطلاق ألكسندر في إطار مفاوضات بين حماس والولايات المتحدة بمشاركة مصر وقطر، بعيدا عن أي مشاركة إسرائيلية، وفق ما أكده إعلام عبري.

وأعلنت حركة حماس أن الإفراج عن ألكساندر جاء بعد اتصالات مع الإدارة الأميركية، "في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة".

صفعة سياسية

الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية، د. هاني الدالي اعتبر أن ما جرى يمثل صفعة سياسية لنتنياهو، ونجاحاً كبيراً للمقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها حماس مفاوضات مع الأمريكيين، لكن ما يميز هذه الجولة أنها فاجأت نتنياهو وجرى تنفيذها بسرية تامة بعيداً عن علم الاحتلال، ما كشف حجم التباين بين واشنطن و(تل أبيب)".

ويقول الدالي لـ "فلسطين أون لاين": إن "ما جرى كسرٌ حقيقي للعزلة الدولية المفروضة على حركة حماس، واعتراف ضمني بشرعية المقاومة، باعتبارها طرفاً فلسطينياً لا يمكن تجاوزه".

ورغم تصنيف الولايات المتحدة للحركة كمنظمة "إرهابية"، إلا أن التواصل المباشر معها والإفراج عن الجندي ألكسندر بناءً على اتفاق معلن من الرئيس ترامب، يمثل منحاً جديداً من الشرعية ويعزز مكانة الحركة كفاعل أساسي لا يمكن إقصاؤه"، يؤكد الدالي.

وأشار إلى أن "كل محاولات نزع السلاح من قطاع غزة، أو القضاء على المقاومة، فشلت، ولم يعد القرار في يد نتنياهو ولا الإدارة الأمريكية، بل في يد المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني".

وعن الأثر الإنساني للمفاوضات، يرى الدالي أنها "عززت صورة المقاومة، وكشفت زيف رواية الاحتلال التي تسعى لتشويهها، وإظهارها كمقاومة لا أخلاقية. أما اليوم، فقد برهنت المقاومة على طابعها الإنساني في تعاملها مع ملف الأسرى، وقدّمت حسن نية يعزز موقفها التفاوضي، خاصة أنها تتفاوض مع أقوى قوة في العالم".

وأضاف: "هذا التحرك أضعف موقف نتنياهو، وكشف للرأي العام الإسرائيلي أنه من يفشل المفاوضات، بينما تظهر المقاومة حرصاً حقيقياً على إنجاحها، وعلى وقف إطلاق النار وإغاثة شعبنا. والأهم من ذلك أنها بدأت تضغط على نتنياهو من خلال المجتمع الإسرائيلي نفسه، خصوصاً أن من أُفرج عنه يحمل الجنسية الأمريكية".

وبين أن "هذه الخطوة عمّقت الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي، وأظهرت أن من يهتم بالإفراج عن الأسرى هو ترامب، وليس نتنياهو، ما خلق حالة من التوتر داخل (إسرائيل) نفسها"، مشيرا إلى أن "المقاومة استخدمت هذا التباين بين واشنطن و(تل أبيب) بذكاء بالغ، وعملت على تعميق الخلافات، كما فعلت واشنطن سابقاً في مفاوضاتها المباشرة مع صنعاء دون علم الاحتلال".

ويخلص المحلل السياسي، إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو وقف العدوان عن قطاع غزة، فكل الأدوات العسكرية والخطط والهجمات قد فشلت. المقاومة اليوم تثبت أنها رقم صعب، وأن احتلال القطاع وتحقيق أهداف عسكرية بات من الماضي".

خطوة تكتيكية

ورغم أهمية الإفراج عن الجندي الأمريكي، يرى الدالي أن المشهد لا يزال معقّدًا، موضحًا أن "هذه الخطوة لا تعني بالضرورة انتهاء الحرب، لكنها تشكّل خرقًا مهمًا في الجدار الإسرائيلي الصلب، وتحديًا لحالة التعنّت السياسي والعسكري التي يُعبّر عنها بشكل صارخ وزراء في حكومة الاحتلال مثل سموتريتش وبن غفير".

ويضيف: "ما حدث هو خطوة تكتيكية ضمن معركة تفاوضية أحرزت فيها المقاومة نقطة مهمة تُسجَّل لصالحها، لكن استمرار هذا المسار ونجاحه مرهون بإرادة الرئيس ترامب ومدى التزامه بوقف الحرب، وبتوفير هدنة طويلة الأمد تفتح الطريق أمام تفاهمات أوسع".

ويتابع: "المؤشرات الحالية تبدو إيجابية، لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد أساسًا على مدى استعداد واشنطن لاستخدام نفوذها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الانسحاب من قطاع غزة ووقف العدوان".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز أكثر من سردية فلسطينية، قائلا: "السردية الأولى، أن كل الحملات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية، وكل أشكال الحصار والعدوان، فشلت في كسر المقاومة أو دفعها للاستسلام أو التخلي عن سلاحها.

أما السردية الثانية، فهي بحسب الدالي، أن "التفاوض وفق شروط المقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير الجنود والأسرى. ما جرى ليس قرارًا إسرائيليًا ولا أمريكيًا، بل هو قرار فلسطيني صادر عن المقاومة، جاء بدوافع سياسية وإنسانية بحتة، كبادرة حسن نية لإنجاح وعود ترامب بوقف العدوان، وللمساعدة في كسر سلاح التجويع".

وشدد على أن "حماس ما زالت تحتفظ بأوراق قوة استراتيجية، وعلى رأسها ملف الأسرى الإسرائيليين، وهو ملف لن يُفتح مجددًا إلا في إطار صفقة كبرى تشمل وقفًا شاملًا للحرب، وانسحابًا كاملاً من القطاع، وانطلاق مشاريع إعمار وإغاثة بضمانات حقيقية وجدّية".

وفي تقييمه لأبعاد هذه الخطوة، أوضح الدالي أن ما جرى لا يُعدّ "نقطة تحوّل" بقدر ما هو مكسب استراتيجي مهم لحركة حماس، يتمثل في فتح قنوات تفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، وكسر العزلة السياسية المفروضة عليها منذ سنوات. كما اعتبرها نجاحًا تكتيكيًا في مسار التفاوض، موجهًا بشكل أساسي إلى الإدارة الأمريكية، وبالأخص إلى الرئيس ترامب.

وختم بالقول: "ما فعلته حماس هو تأكيد واضح على أنها لا ترفض كل المبادرات، وأنها مستعدة لإبداء مرونة محسوبة وفق ظروف معينة يمكن أن تنجح فيها المفاوضات، لكنها في الوقت ذاته لم تتخلّ عن مواقفها المبدئية في ملفات جوهرية، كوقف العدوان وملف الأسرى".

المصدر / فلسطين أون لاين