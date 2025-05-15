قوات الاحتلال تقصف منزلًا في طمون وتُفجر مقهى بطوباس

فجّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مقهى في مدينة طوباس، وحاصرت منزلًا في بلدة طمون جنوبي المدينة، وقصفته بـ "صواريخ محمولة على الكتف".

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة إسرائيلية داهمت بلدة طمون وحاصرت منزلًا في البلدة، زاعمة أن "مطلوبًا" يتحص بداخله؛ قبل أن تبدأ تعزيزات وآليات عسكرية بالدخول إلى البلدة والتوجه إلى المنزل المستهدف.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، أصوات إطلاق نار سُمعت في محيط المنزل المحاصر، فيما أكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال قصفت المنزل المستهدف بقذيفة "إنيرجا"؛ قبل أن يتصاعد الدخان من المنزل.

واعتلى جيش الاحتلال المنزل الذي حاصره وقصفه في بلدة طمون، وصادر أسلحة الشبان الذين تحصنوا داخله، فيما لا تزال الأنباء مُتضاربة حول مصير من كان بداخل المنزل.

وبالتزامن مع ذلك، تسللت قوات خاصة إلى مدينة طوباس تبعتها تعزيزات عسكرية واقتحمت المدينة.

ومن جانبها، أعلنت "سرايا القدس- كتيبة طوباس"، أنّ مقاتليها "يتصدون لقوات الاحتلال في محاور القتال المختلفة ويمطرون قوات المشاة في محور الجامعة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر".

المصدر / فلسطين أون لاين