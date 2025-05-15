الاحتلال يُحاصر منزلين في طمون وطوباس

حاصرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، منزلين في أحد أحياء مدينة طوباس، وبلدة طمون جنوبي المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة إسرائيلية داهمت بلدة طمون وحاصرت منزلًا في البلدة، زاعمة أن "مطلوبًا" يتحص بداخله؛ قبل أن تبدأ تعزيزات وآليات عسكرية بالدخول إلى البلدة والتوجه إلى المنزل المستهدف.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، أصوات إطلاق نار سُمعت في محيط المنزل المحاصر، فيما أكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال قصفت المنزل المستهدف بقذيفة "إنيرجا"؛ قبل أن يتصاعد الدخان من المنزل.

وبالتزامن مع ذلك، تسللت قوات خاصة إلى مدينة طوباس تبعتها تعزيزات عسكرية واقتحمت المدينة وحاصرت منزلًا.

ومن جانبها، أعلنت "سرايا القدس- كتيبة طوباس"، أنّ مقاتليها "يتصدون لقوات الاحتلال في محاور القتال المختلفة ويمطرون قوات المشاة في محور الجامعة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر".

المصدر / فلسطين أون لاين