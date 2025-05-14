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أبو عبيدة يبارك عملية إطلاق النار "البطولية" غرب سلفيت

14 مايو 2025 . الساعة 23:18 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة يبارك عملية إطلاق النار "البطولية" غرب سلفيت
متابعة/ فلسطين أون لاين

بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء اليوم الأربعاء، عملية إطلاق النار البطولية التي نُفذت قرب بلدة بروقين غرب سلفيت، مؤكّدًا أنها تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال بحق الضفة الغربية وغزة.

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب: "نُحيّي أشاوس شعبنا في الضفة الغربية على تنفيذ هذه العملية، وندعو جماهير شعبنا إلى الانتفاض في وجه الاحتلال دفاعاً عن أقصاهم، ومجابهةً للعدوان على الضفة ومخيماتها، ونصرةً لأهلهم في غزة الصامدة".

كما وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار التي استهدفت سيارة للمستوطنين قرب بلدة بروقين غرب سلفيت، ووصفتها بـ "البطولية"، مؤكّدة أنها تأتي في سياق الردّ على جرائم الاحتلال المتصاعدة في غزة والضفة الغربية، والانتهاكات بحقّ الأسرى والمقدّسات.

وأضافت الحركة أنّ هذه العملية "تمثّل نبض الضفة الحقيقي"، وتعكس "روح المقاومة المتأصّلة في أبناء شعبنا الرافضين للظلم والعدوان"، داعيةً جماهير الضفة إلى مزيد من العمليات الموجعة ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والاتحاد خلف خيار المقاومة.

أفادت مصادر عبريّة بمقتل مستوطنة وإصابة مستوطنين آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، على شارع 446 بالقرب من مستوطنة "أريئيل" شمال الضفة الغربية، في عملية نفذها مقاوم فلسطيني قبل أن ينسحب من المكان.

وأفاد موقع "حدشوت بدون رقابة" بأنّ الإعلان عن مقتل المستوطنة جاء بعد وقت قصير من إصابتها في العملية، فيما أكدت القناة الـ13 الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تجري عمليات تمشيط موسّعة بحثاً عن المنفّذ، في محيط مستوطنة "بروخين".

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#الضفة #سلفيت

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