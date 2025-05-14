مقتل مستوطنة وإصابتان حرجتان في عملية إطلاق نار في الضفة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر عبريّة بمقتل مستوطنة وإصابة مستوطنين آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، على شارع 446 بالقرب من مستوطنة "أريئيل" شمال الضفة الغربية، في عملية نفذها مقاوم فلسطيني قبل أن ينسحب من المكان.

وأفاد موقع "حدشوت بدون رقابة" بأنّ الإعلان عن مقتل المستوطنة جاء بعد وقت قصير من إصابتها في العملية، فيما أكدت القناة الـ13 الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تجري عمليات تمشيط موسّعة بحثاً عن المنفّذ، في محيط مستوطنة "بروخين".

وأعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن مركبة المستوطنين تعرضت لإطلاق نار من مسافة صفر، ما أسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة رجل بجراح خطيرة، ولاحقًا، أفادت القناة 14 بوقوع إصابة ثالثة في مكان العملية.

وأكد جيش الاحتلال أن إطلاق النار وقع على شارع 446 قرب "أريئيل"، مضيفًا أن المقاوم أطلق النار من مسافة قريبة ولاذ بالفرار.

وفي أعقاب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى موقع الحادث غرب سلفيت، وبدأت بتمشيط واسع في المنطقة، بحسب ما نقلته القناة 12.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل معظم بلدات محافظة سلفيت، ضمن إجراءات أمنية مشددة تهدف لمنع فرار المنفذين.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات محافظة سلفيت، وأرسلت تعزيزات متتالية إلى محيط الهجوم، حيث قامت باقتحام قرى، وأغلقت الطرق والمداخل الرئيسية في إطار حملة الملاحقة.

وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار التي استهدفت سيارة للمستوطنين قرب بلدة بروقين غرب سلفيت، ووصفتها بـ "البطولية"، مؤكّدة أنها تأتي في سياق الردّ على جرائم الاحتلال المتصاعدة في غزة والضفة الغربية، والانتهاكات بحقّ الأسرى والمقدّسات.

وأضافت الحركة أنّ هذه العملية "تمثّل نبض الضفة الحقيقي"، وتعكس "روح المقاومة المتأصّلة في أبناء شعبنا الرافضين للظلم والعدوان"، داعيةً جماهير الضفة إلى مزيد من العمليات الموجعة ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والاتحاد خلف خيار المقاومة.

من جانبه، صرّح أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، قائلاً: "نبارك عملية إطلاق النار البطولية قرب بلدة بروقين التي نفّذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية"، داعياً الفلسطينيين إلى الانتفاض في وجه الاحتلال دفاعاً عن المسجد الأقصى، ونصرةً للضفة ومخيماتها ولأهل غزة الصامدين.